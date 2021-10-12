Театр «Глобус» и Новосибирский музыкальный театр завоевали награды в крупном национальном фестивале

11 октября в Новосибирске состоялось закрытие Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра». Крупное театральное событие проходило на сценах Новосибирского молодежного театра «Глобус», Новосибирского музыкального театра и Новосибирского театра оперы и балета. По итогам фестиваля спектакли новосибирских театров завоевали награды в шести различных номинациях.

Церемония закрытия фестиваля состоялась в Концертном зале имени Исидора Зака Новосибирского академического театра оперы и балета, в ходе которой президент фестиваля, композитор и народный артист России Максим Дунаевский и заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова поблагодарили профессиональное театральное сообщество города за организацию яркого театрального события.

«Приятно, что впервые в истории проведения фестиваль принимает Новосибирская область, что подчёркивает статус Новосибирска как города с сильными театральными традициями. Благодарю всех организаторов, экспертов, профессионалов театрального сообщества, которые смогли приехать лично, и спасибо за инициативу проведения фестиваля в Новосибирской области театру «Глобус», – отметила в ходе церемонии закрытия фестиваля заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова.

С 1 по 11 октября новосибирцы и гости города смогли увидеть 9 ярких музыкальных спектаклей, идущих в театрах Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Северска, Барнаула, Кемерова, Уфы, Перми и Орла, а по итогам фестиваля жюри выбрало лучших в 18 конкурсных номинациях.

Так, за работу над спектаклем Cabaret Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» получил награды в номинациях «Лучший текст песен (автор/перевод)» (Сергей Плотов, Алексей Франдетти, Алексей Кортнев), «Лучший музыкальный руководитель» (Владимир Сапожников) и «Лучшее световое оформление (художник по свету)» (Иван Виноградов). А спектакль Новосибирского музыкального театра «Фома» взял награды в номинациях «Лучший режиссер» (Филипп Разенков), «Лучший продюсер» (Леонид Кипнис) и «Лучшая сценография» (Елена Вершинина).

Напомним, фестиваль «Музыкальное сердце театра» – это единственный из обращенных к широкой зрительской аудитории театральных конкурсов, фокусирующий внимание исключительно на музыкально-драматических спектаклях, современных операх, рок-операх, мюзиклах, опереттах и экспериментальных формах. Фестиваль проводился с 2006 по 2012 годы в Москве и после долгого перерыва состоялся в Новосибирске.