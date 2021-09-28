Мероприятия XIV Международного рождественского фестиваля искусств пройдут в Новосибирской области с 4 по 18 декабря. Основные организаторы фестиваля – Новосибирский молодежный академический театр «Глобус» и Новосибирская государственная филармония, однако концерты фестиваля пройдут и на других площадках – в театре «Красный факел», концертном зале «Евразия», художественном и краеведческом музеях и центре культуры ЦК19.

В 2021 году новосибирской публике представят гастрольную театральную, музыкальную и выставочную программу, участие в которой примут артисты из Японии, Грузии, Испании, Венгрии, Великобритании, Сербии и России. Особое место в фестивале займут спектакли негосударственных театров.

Об открытии фестиваля и его театральной части рассказала директор Новосибирского молодежного академического театра «Глобус» Татьяна Людмилина. Так, масштабный фестиваль откроется спектаклем Московского художественного театра им. А. П. Чехова «Месяц в деревне», показы которого состоятся в новосибирском театре «Глобус» 4 и 5 декабря.

Впервые в Рождественском фестивале искусств примет участие Московский художественный академический театр им. Горького и 11 и 12 декабря на сцене «Глобуса» покажет спектакль «Лес» в постановке Виктора Крамера.

Порадуют публику также спектакль «Парфюмер» с Андреем Носковым в главной роли (продюсерский центр «Невский») и постановка «Дядя Ваня» с участием Сергея Безрукова (московский Губернский театр).

Богатой обещает быть и концертная часть XIV Международного рождественского фестиваля. Генеральный директор Новосибирской государственной филармонии Александр Бочарников рассказал, что, формируя события фестиваля, организаторы хотели представить зрителям программы самых разных музыкальных жанров и, несмотря на пандемийные сложности, подтвердить его международный статус.

Так, концертная часть фестиваля начнется в ГКЗ им. А. М. Каца 6 декабря: для слушателей солисты Будапештского театра оперетты, солисты Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии и новосибирский академический симфонический оркестр исполнят популярные арии из оперетт и мюзиклов.

7 и 8 декабря Московский драматический театр имени А.С. Пушкина по эксклюзивной договорённости с Samuel French Company представит мюзикл Питера Экстрома «Рождество О. Генри»: рассказы американского классика российская публика увидит в жанре камерного мюзикла впервые.

Познакомятся зрители и с музыкой из аниме и компьютерных игр в исполнении японских певиц Сакико Матсуи и Мэгуми Огаты и филармонического камерного оркестра (11 декабря), мировыми рок-хитами в переложении для Русского академического оркестра и виолончели (12 декабря) и грузинскими церковными песнопениями и музыкой современных композиторов в исполнении Тбилисского Патриаршего хора Кафедрального собора Святой Троицы (17 декабря).

Закрытие Международного Рождественского фестиваля искусств состоится в ГКЗ им. А. М. Каца 18 декабря – в этот день для публики прозвучат произведения Чайковского и Шумана в исполнении британского пианиста Барри Дугласа и новосибирского симфонического оркестра.

Международный рождественский фестиваль искусств впервые состоялся в декабре 1995 года. С тех пор культурный форум без конкурсной основы проводится один раз в два года. Основой фестиваля стала широкая программа, включающая разнообразные виды искусства: драму, музыку, танец и выставочные проекты.