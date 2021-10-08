Участок со зданием банка на Кирова в Новосибирске хотят отдать под высотную застройку

Земельный участок напротив здания областного Заксобрания по улице Кирова в Новосибирске могут отдать под жилую многоэтажную застройку. Такое предложение накануне рассматривалось на заседании городской комиссии по проектам планировки.

Предложение перевести земельный участок из зоны малоэтажной специальной общественной застройки в зону высотного жилья принадлежит его собственнику — ГК «Дом-Строй» — застройщику жилых комплексов «Ричмонд Residence» и «Флотилия», а с недавнего времени и владельцу здания на улице Кирова, принадлежавшего банку «Открытие». Об этом «Континенту Сибирь» 8 октября рассказала депутат новосибирского горсовета Хельга Пирогова.

Как сообщила депутат, вопрос был отправлен на доработку и будет обсуждаться с застройщиком. Народная избранница выступила и со своим предложением – перевести участок в зону малоэтажной деловой застройки. По её мнению, участок из без того перегружен высотками, при этом он фактически лишён полноценной инфраструктуры.

«Большое количество жилых домов, при этом нагрузка на инфраструктуру колоссальная – перегружены школы, поликлиники, детсады, перегружена дорожная магистраль», — рассказала Хельга Пирогова в разговоре с «Континентом Сибирь», сообщив, что планирует принять участие в обсуждении судьбы участка с застройщиком.

Депутат также написала в Facebook, что в здании на этом участке, по её мнению, стоит убрать зеркальное остекление и разместить центр допобразования. Она напомнила, что ранее оно принадлежало Дворцу пионеров.

Напомним, здание банка «Открытие» на Кирова было выставлено на продажу вместе с другими зданиями финансовой организации в конце октября прошлого года. ГК «Дом-Строй» выкупила его в 2021 году. Летом этого года появились данные о том, что на этой площадке застройщик планирует возвести очередной жилой комплекс. В свою очередь офис банка «Открытие» после переезда будет располагаться в здании ЖК «Берлин» на Красном проспекте.