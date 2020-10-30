Банк «Открытие» выставил на продажу сразу несколько офисных помещений, в том числе главный офис на улице Кирова, где ранее также размещался ВТБ. Теперь в список продаваемой банком недвижимости добавилась и бывшая штаб-квартира присоединенного к «Открытию» «Бинбанка» – объявление о ее продаже появилось на одном из крупнейших агрегаторов.

Шестиэтажное здание общей площадью 5926.1 кв. метров по адресу Инская, 54, возле станции метро «Речной вокзал» банк оценил в 350 млн рублей. В стоимость лота также включен земельный участок площадью 2267 кв. метров. Продажа, по заявлению представителей «Открытия», будет проходить в форме публичных торгов. Банк обещает продолжать работу в данной локации как минимум, до конца года. Область применения здания покупателем продавец обозначил так: «отделение банка, офис компании, медицинский центр, фитнес, ресторан, кафе».

Ранее банк также выставил на продажу собственный головной офис по адресу Кирова, 44, где часть помещений ранее арендовались банком ВТБ. Здание собственник оценил в 470,7 млн рублей. Следом за ним появилось объявление о продаже офиса на Челюскинцев, 15 – за 78,1 млн рублей.

Между тем, по данным ФГ «Открытие», крупнейшим в группе новосибирским держателем недвижимости является не банк, а «Росгосстрах», у которого в распоряжении 27 офисов. За банком в октябре числилось 17 офисных помещений – в их числе и те, что были переданы ранее присоединенными банками: «Номос-банком», «Ханты-Мансийским банком», банком «Петрокоммерц», «Бинбанком», «Муниципальным банком» и другими.

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