Каток перед НОВАТом в Новосибирске сохранит свою форму

Форма катка на площади Ленина перед Новосибирским театром оперы и балета (НОВАТ) останется прежней.

В декабре на площади Ленина перед оперным театром в Новосибирске вновь зальют каток «фаллической» формы.

«При проектировании катка учитывается конфигурация территории сквера, расположение пешеходных аллей, а также — чтобы был доступ посетителей театра оперы и балета к центральному входу здания. По стандартным условиям заливки катка все углы ледовой площадки должны быть округлой формы. В связи с чем не планируется изменять форму данного катка», — сообщают «Новосибирские Новости» со ссылкой на департамент культуры, спорта и молодёжной политики мэрии.

По данным представителей муниципалитета, открыть каток планируется вместе с ледовым городком в двадцатых числах декабря. Начало работы объекта намечено на вторую декаду декабря.

Напомним, каток у оперного театра в Новосибирске открыли в конце 2019 года. После того, как объект сняли с высоты, некоторые пользователи сети Интернет увидели в нем очертания фаллической формы. Тогда начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова опубликовала фотографию катка на своей странице в Facebook и заявила, что «настоящее искусство должно возбуждать».

В прошлом году в в Театральном сквере Новосибирска вновь залили известный каток, немного подкорректировав форму объекта.