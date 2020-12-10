В Новосибирске начали заливку катка в Театральном сквере. В этом году здесь будут более просторные раздевалки, а оплатить катание на коньках можно будет при помощи банковской карты.

Заливать каток в Театральном сквере этой зимой начали позже обычного. Причина – поздно выпавший снег, который нужен для формирования «подушки». Скандальную «фаллическую» форму катка хоть и не изменили, но слегка сгладили. Об этом, а также о том, когда лед будет готов принять новосибирцев, рассказал во время брифинга 10 декабря директор МАУ «Стадион» Александр Вовкудан.

«В этом году форму пространства слегка подкорректировали, сгладили. В итоге площадь уменьшилась примерно на 10 кв. метров. Общая площадь катка – 2 тысячи кв. метров. Каток будут заливать круглосуточно в течение недели. Затем поверхность выровняют, и уже с 18 декабря каток будет готов. Но точная дата открытия будет зависеть от установки елки», — уточнил Александр Вовкудан.

Дело в том, что подключить каток к постоянному электроснабжению можно будет только с начала монтажа новогодней елки. В настоящий момент для работ по заливке катка используется резервное обеспечение электричеством.

Стоит отметить, что в этом году мэрия города учла замечания горожан. Для их удобства установят более просторные раздевалки. Кроме того, оплатить прокат коньков теперь можно будет не только наличными, но и банковской картой.

Стоимость часа катания для одного взрослого составит 150 рублей. Дети и пенсионеры смогут кататься со скидкой – за 80 рублей. Со своими коньками катание на льду будет бесплатным.

По словам директора МАУ «Стадион», каток способен одновременно вместить 500 человек – примерно столько любителей зимнего вида спорта здесь было в пиковую нагрузку прошлой зимой. Однако для комфортного катания все же оптимальным является 250-300 посетителей одновременно.

Учитывая, что катание на коньках может быть травмоопасно, во время работы катка рядом будет дежурить врач. Также службы МАУ «Стадион» будут следить за состоянием льда, на которое могут повлиять наступающие морозы и работа метрополитена. В случае появления трещин их будут затирать смесью снега с водой вручную, при помощи шпателя. Также планируется периодически обновлять заливку катка водой.

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