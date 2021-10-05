На красноярские стадионы стали пускать вдвое меньше болельщиков из-за коронавируса

Разрешённое число посетителей спортивных объектов в Красноярском крае со вторника снизилось с тысячи до 500 человек. Такая мера связана с увеличением распространения коронавирусной инфекции в регионе, сообщил главный санитарный врач края Дмитрий Горяев.

О новой ограничительной мере Дмитрий Горяев сообщил 5 октября на своём телеграм-канале.

«Если ранее допускалось до 1 тысячи человек, то с учётом подъёма заболеваемости и увеличения значения показателя распространения инфекции с сегодняшнего дня на спортивных мероприятиях не могут присутствовать более 500 участников», — написал врач.

Главный санитарный врач региона также напомнил, что сейчас в Красноярском крае действует запрет на проведение массовых мероприятий, где нет возможности узнать точное количество участников и соблюсти все необходимые меры санитарной безопасности. Он добавил, что оснований для их возобновления на территории края пока нет.

Напомним, ещё в начале сентября в Красноярском крае власти сняли ряд «ковидных» ограничений, разрешив работать аттракционам и детским игровым площадкам. Сейчас в регионе введена обязательная вакцинация от коронавирусной инфекции для некоторых категорий граждан.