Новосибирск вошёл в тройку лидеров по частоте дождей в октябре

Новосибирск наряду с Пермью и Екатеринбургом лидирует среди крупных российских городов по количеству дождливых дней в октябре. К такому выводу пришли специалисты компании «Яндекс», проанализировав соответствующий показатель.

Аналитики сервиса «Яндекс.Погода» посчитали, сколько дней шёл дождь в российских городах-миллионерах в октябре в течение последних десяти лет.

Как сообщили в пресс-службе компании 22 сентября, чаще всего ненастные дни в октябре наступают в Перми – 13 раз за месяц. При этом среднее количество осадков в городе в течение этого периода фиксируется в пределах 68 мм.

Второе и третье место заняли Екатеринбург и Новосибирск, где дожди идут чуть более 11 октябрьских дней. Среднее количество осадков во втором осеннем месяце здесь составляет 46 и 48 миллиметров соответственно.

Четвёртое место занял Санкт-Петербург с чуть меньшим количеством дождливых октябрьских дней, чем в Екатеринбурге и Новосибирске. При этом среднемесячный уровень осадков здесь выше и составляет 56 мм.

Москва же оказалась на девятом месте – дожди в течение октября здесь идут 9 дней, а осадки доходят до 60 мм.

Напомним, по-осеннему холодная погода установилась в Новосибирской области в середине сентября. Бабье лето, согласно прогнозам синоптиков, осталось для региона позади.

Ранее также сообщалось, что в связи с похолоданием отопительный сезон в Новосибирске стартовал раньше срока.