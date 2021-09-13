Новосибирцев ожидают три дня бабьего лета

С 13 по 19 сентября в Новосибирской области резко потеплеет – в середине недели дневная температура воздуха поднимется выше +20 градусов. Однако бабье лето придёт в регион всего на три дня.

Согласно обновлённым данным Западно-Сибирского гидрометцентра, во вторник, 14 сентября, в Новосибирской области днём ожидается +10…+15 градусов, ночью — +1…+6, при прояснениях заморозки до -2.

В ночь на среду, 15 сентября, синоптики обещают +3…+8 градусов, местами также будут заморозки до -2 градусов. Днём потеплеет до +14…+19, а местами до +24. В четверг, 16 сентября, днём будет +19…+24, ночная температура составит +3…+8 градусов, заморозков не ожидается.

Во вторник и среду местами пройдут умеренные дожди, в четверг будет преимущественно без осадков. 14 сентября порывы ветра будут достигать 16 метров в секунду.

Согласно долгосрочному прогнозу сервиса «Яндекс.Погода», максимальная дневная температура в среду достигнет +21 градуса, а в четверг — +22. Тепло сохранится также в пятницу – ожидается +20 градусов, затем в регион вернётся осенняя погода.

Напомним, в начале сентября на Новосибирск опустился густой туман, из-за которого в городском аэропорту не смогли приземлиться несколько самолётов.