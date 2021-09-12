Очередные заморозки ожидают новосибирцев в начале рабочей недели

В ближайшие сутки ночная температура воздуха в Новосибирской области опустится до -2 градусов. Днём в регионе похолодает до +9…+15.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ночь на понедельник, 13 сентября, температура воздуха в Новосибирской области составит +2…+7 градусов, местами ожидаются заморозки до -2. Днём синоптики обещают от +9 до +14 градусов.

В ночь на вторник, 14 сентября, будет от +1 до +6 градусов, днём — +10…+15. В начале недели также ожидаются небольшие дожди, а порывы ветра достигнут 15-16 метров в секунду.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», на неделе с 13 по 19 сентября дневная температура в Новосибирске будет держаться в пределах от +9 до +20 градусов, а в четверг, 16 сентября, воздух в областном центре прогреется до +21, но будет пасмурно. Ночная температура в этот период составит от +5 до +12.

Напомним, первые заморозки в этом году наступили в Новосибирской области в конце августа.