В 382 жилых дома в Новосибирске поступило тепло

В Новосибирске стартовал отопительный сезон. Большая часть жилого фонда будет подключена к объектам теплоснабжения с 22 по 28 сентября, однако более чем в трёх сотнях домов батареи уже горячие.

Отопительный разворот в Новосибирске проходит в соответствии с графиком, сообщили в пресс-службе муниципалитета со ссылкой на мэра Анатолия Локтя 21 сентября.

Как отметил мэр на оперативном совещании, обращаясь к специалистам профильного департамента, особое внимание необходимо уделить соцобъектам, в частности, школам, где холод может спровоцировать всплеск заболеваемости вирусными инфекциями.

«Также важно чётко следовать графику подключения жилого сектора – выросло количество запросов горожан на подачу тепла», – добавил Анатолий Локоть.

Запуск отопительного сезона в Новосибирске стартовал 20 сентября. Согласно графику, разворот тепловой системы займёт десять дней – в первые два дня тепло подавалось в социальные объекты, с 22 по 28 сентября будет подключаться жилой фонд, а за два последних дня планируется подать отопление в учреждения культуры и общественные организации. При этом там, где есть техническая возможность, уже подключаются многоквартирные дома — в понедельник тепло поступило в 382 строения.

«В этом году принято решение не дожидаться истечения пятидневного срока, когда среднесуточная температура составит менее +8 градусов, а запустить систему раньше – спустя двое суток. На сегодня никаких проблем с подключением объектов ни в зонах ТЭЦ, ни в зонах локальных котельных нет, идём по графику», — отметил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Перязев.

Кроме того, к вечеру 20 сентября отопление поступило в 113 общеобразовательных школ (из 297), 279 детских садов (из 386), а также 30 объектов здравоохранения (из 250).

Напомним, досрочное подключение социальных объектов к системе теплоснабжения началось в Новосибирске ещё 15 сентября по поручению мэра.