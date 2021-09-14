Ещё четыре трассы запланировали отремонтировать новосибирские дорожники до конца года

Юлия Моисеева
 
Ремонт дороги
Фото из архива "КС"

Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области объявило аукцион на выполнение капитального ремонта четырёх региональных трасс общей протяжённостью два километра. Стартовая цена торгов – 67,2 миллиона рублей.

Как следует из информации на сайте госзакупок, управление ищет подрядчика для ремонта автодорог «Инская — Барышево — 39 км а/д «К-19р», «Новосибирск-аэропорт Толмачёво», «Новосибирск-Красный Яр», а также трассы от села Криводановка до Северного обхода Новосибирска.

В число требуемых работ входит укладка верхнего асфальтобетонного покрытия, установка водопропускных труб, световозвращающих дорожных знаков, металлического дорожного ограждения, сигнальных столбиков, а также прокладка разметки из термопластика.

Завершить ремонт дорог необходимо до 12 ноября, а итоги аукциона будут подведены 20 сентября.

Напомним, в августе в ТУАД назвали дороги Новосибирской области, больше всего пострадавшие от большегрузов.

Ранее также сообщалось о том, что ремонт проезжей части на проспекте Димитрова в Новосибирске планируется завершить к 20 сентября.

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