В ТУАД Новосибирской области назвали наиболее пострадавшие от большегрузов дороги

Территориальное управление автодорог (ТУАД) Новосибирской области направило почти 160 миллионов рублей на ликвидацию пучинообразований на пяти дорогах региона, больше всего пострадавших от движения большегрузов. На проведение ремонта на этих и ряде других трасс объявлены торги, приступить к работам планируется в сентябре.

Как сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области 13 августа, больше всего пострадали от фур дороги «70 км а/д «К-12» — Пихтовка – Пономаревка» в Колыванском районе, «66 км а/д «К-15» — Елбань» в Маслянинском районе, «Убинское – Кундран» в Убинском районе, «103 км а/д «К-17р» — Петровский — Большеникольское –Чулым» в Чулымском районе, а также «Чулым — Ужаниха – Базово» в Чулымском районе. На их ремонт управление выделило 160 млн руб.

Кроме того, дефекты после проезда грузового транспорта появились ещё на нескольких дорогах в Болотнинской, Конечёвском, Мошковском и Новосибирской районах. Сейчас проезд по ним затруднён.

Как отметил глава ТУАД Константин Громенко, привести в нормативное состояние планируется все дороги, пострадавшие от перегрузок. На ремонт большинства из них объявлены торги.

«В ряде районов работы по ликвидации пучинообразований выполнены на 20-30 процентов. На перечисленных пяти дорогах ремонт ещё не начинался – проводятся торги по выбору подрядных организаций. Предположительно их ремонт начнется в сентябре», — цитирует Константина Громенко пресс-служба ТУАД.

По словам главы управления, лишь 1% дорог в Новосибирской области рассчитан на нагрузку до 11,5 тонн на ось и 13% — на нагрузку до 10 тонн, остальные могут выдержать до шести тонн на ось. В результате ремонта предполагается увеличить несущую способность трасс, однако, как подчеркнул Константин Громенко, необходимо стремиться к тому, чтобы технологический транспорт передвигался по предназначенным для этого дорогам.

Ранее сообщалось о том, что ТУАД Новосибирской области обратилось к властям Маслянинского района с просьбой организовать контроль весовых параметров молоковозов на участке дороги 66 км а/д «К-15» – Елбань для его подготовки к ремонту, однако в районной администрации на этот запрос не откликнулись. В итоге работы на участке, которые были запланированы в рамках проекта БКД в 2021 году, перенесены на год.