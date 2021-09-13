Полмиллиарда инвестируют в сельский эко-парк под Новосибирском

Около 500 млн рублей планируют инвестировать в создание эко-парка «Хомутина» в Маслянинском районе Новосибирской области.

Инвестиции в создание сельского эко-парка «Хомутина» в Маслянинском районе Новосибирской области оцениваются в сумму около 500 млн рублей, сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

«Проект большой, там, наверное, на уровне 500 млн рублей. Проект очень важный стратегический, как раз чтобы мы могли иметь точку притяжения, где могли бы дети, студенты проводить большие мероприятия. Я уже концепцию этого проекта просмотрел»,— сказал министр.

Сельский эко-парк «Хомутина» планируют построить к 2024 году. Он сможет принимать 400 тыс. туристов в год. В парке уже работает точка сплавов по реке, в будущем в нем будут оборудованы глэмпинги, зиплайны, а также инфраструктура для фестивалей.

Проект поддержали Министерство сельского хозяйства РФ и областное правительство. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства. Отметим, проект эко-парка участвовал в конкурсе президентских грантов 2019 года среди некоммерческих организаций (НКО), однако не получил поддержку на реализацию. Согласно сайту фонда президентских грантов, общая сумма расходов на создание сельского эко-парка составляет 1,9 млн рублей.

Напомним, правительство Новосибирской области одобрило возможность получения грантов для социальных предпринимателей. Кроме того, с 2022 года в регионе планируют начать оказывать поддержку проектам в сфере туризма, которые получили средства грантов из федерального бюджета. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в будущем региональное правительство расширит поддержку социально ориентированных НКО.