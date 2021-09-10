Правительство Новосибирской области планирует расширить поддержку социально ориентированных НКО

Правительство Новосибирской области будет расширять поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 9 сентября поздравил победителей конкурса по предоставлению грантов, софинансируемых из президентского фонда. Участниками мероприятия стали руководители региональных социально ориентированных некоммерческих организаций.

«Совместный конкурс вызвал высокий интерес, на каждый грант претендовали в среднем по три проекта. Со своей стороны хочу заверить, что при формировании бюджетов региона на последующие годы, формировании всех процедур и порядков на последующие конкурсы правительство Новосибирской области не будет менять свою позицию: мы заинтересованы в развитии гражданского общества и социально ориентированных НКО. Как минимум — все грантовые программы, которые действуют на данный момент, в том числе и новая — «Со мной регион успешнее» — будут реализовываться и в последующие годы. Вполне возможно, что мы будем принимать решение об увеличении объемов, о выделении новых направлений. В частности, мы планируем расширять практику поддержки оказания общественно полезных услуг со стороны общественных организаций», — подчеркнул Андрей Травников.

В соответствии с приказом фонда президентских грантов от 14 апреля 2021 года №1-гр, министерству региональной политики Новосибирской области предоставлен грант президента РФ на развитие гражданского общества. Средства в размере 40 млн рублей направили региону в целях софинансирования расходов на оказание на конкурсной основе поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Уточняется, что Новосибирская область одним из первых регионов провела конкурс социально значимых проектов. Прием заявок проходил с 14 июня по 13 июля по 11 номинациям: социальное обслуживание, защита прав и свобод человека и гражданина, в том числе защита прав заключённых, поддержка молодёжных проектов и другие.

Общий грантовый фонд поддержки — 79,8 млн рублей. Софинансирование фонда президентских грантов составило 50% от общей суммы поддержки.

247 заявок подали на участие в конкурсе, и только 84 проекта победили в конкурсном отборе по предоставлению грантов СО НКО на реализацию социально значимых проектов в 2021-2022 гг. в форме субсидий из регионального бюджета. Реализация проектов победителей запланирована с 1 октября 2021 года по 30 июня 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось о том, что правительство Новосибирской области одобрило новую форму финансовой поддержки — предоставление грантов в форме субсидий социальным предприятиям. Также, с 2022 года в регионе планируется начать оказывать поддержку проектам в сфере туризма, которые получили средства грантов из федерального бюджета.