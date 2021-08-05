Сельский эко-парк появится к 2024 году в Новосибирской области

Сельский эко-парк «Хомутина» планируют построить в Маслянинском районе Новосибирской области к 2024 году, сообщила в пресс-центре ТАСС директор центра развития туризма Маслянинского района Елена Воротникова.

По словам Елены Воротниковой, парк станет точкой притяжения Маслянинского района. На его территории посетители смогут заниматься разными видами спорта.

«У нас строится сельский эко-парк «Хомутина», который будет новой точкой притяжения Маслянинского района, где будет все для современного комфортного отдыха туристов. Там будет точка сплавов, она уже работает в «Хомутине» — мы запустили первую очередь, оттуда можно организовать сплавы. Там будет современная инфраструктура: глэмпинги, зиплайны, инфраструктура для занятий спортом, проведения фестивалей, для того, чтобы туда могли приезжать и работать те, кто привык работать удаленно», — сказала Елена Воротникова.

Директор центра развития туризма Маслянинского района отметила, что проект поддержали Министерство сельского хозяйства РФ и областное правительство. Планируется, что эко-парк «Хомутина» будет завершен к 2024 году. Объект строится в рамках государственно-частного партнерства, возведение эко-парка оценивается в несколько десятков млн рублей.

«На территории парка протекает река. <…> На одном из берегов возвышенность напоминает алтайские ландшафты, там будут установлены глэмпинги для любителей природного отдыха. На правом берегу равнинная местность, она подходит для того, что проводить там капитальное строительство, размещать кэмпинги, фестивальные площадки. У нас уже есть проект, он сейчас прорабатывается в деталях», — уточнила Воротникова.

Председатель комитета Новосибирской ассоциации туристских организаций по внутреннему туризму Виктор Данн резюмировал: «В двух словах — это мини-Алтай, но доехать до них — два часа, а на Алтай надо ехать шесть часов. Что касается природы: горы, реки, озеры, поля и леса — это все один к одному».

На близлежащей территории, рядом с пасекой, планируется развивать агротуризм. Сейчас там размещен дом пасечника, который в дальнейшем станет большой агроусадьбой для проживания туристов, появится контактный зоопарк. Эко-парк «Хомутина» сможет принимать 400 тыс. туристов в год.