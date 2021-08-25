Новосибирские туристические проекты получат региональную господдержку

В Новосибирской области реализуются проекты в сфере туризма, получившие средства грантов из федерального бюджета. С 2022 года проекты смогут рассчитывать на региональную господдержку, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что поддержка проектам будет оказываться в рамках новой госпрограммы по развитию туризма в регионе.

«По поручению Губернатора Новосибирской области практику предоставления точечной помощи небольшим проектам мы планируем начать на уровне региона уже с 2022 года в рамках новой государственной программы по развитию туризма в Новосибирской области», — отметил Лев Решетников. Он сообщил, что даже небольшие средства грантов дают ощутимую поддержку начинающим предпринимателям в сфере туризма, и позволяют расширить спектр услуг опытным бизнесменам.

В 2020 году всего восемь проектов от Новосибирской области получили средства из федерального бюджета в рамках конкурса на грантовую поддержку общественных и предпринимательских инициатив, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма. Шесть в настоящее время завершают реализацию.

Так, на средства гранта парк-отель «Сосновый бор» построил четыре модульные гостиницы в формате «глэмпинг-размещения», а санаторий «Краснозерский» вложил деньги на создание условий для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья. Отель Борвиха Hotel&SPA планирует развивать направление экотуризма для туристов старшего поколения, а также людей с ограниченными возможностями здоровья.

Для развития сельского туризма в Чулымском районе Новосибирской области планируется открытие «Дома фермера», посвященного сельскому быту начала 19 века, на территории Коченевского района — сельские гостевые дома для круглогодичного проживания в рамках реализации проекта «В гостях у Федосихи». Проект направлен на популяризацию сельского образа жизни и фермерства, а также приобщение населения к национальным русским традициям и обычаям.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что к 2024 в Маслянинском районе Новосибирской области планируется создать сельский эко-парк «Хомутина». Объект строится в рамках государственно-частного партнерства, его стоимость оценивается в несколько десятков млн рублей.