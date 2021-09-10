Инвалид-колясочник в Новосибирске оказался заблокированным во дворе – следователи проводят проверку

Новосибирские следователи проверяют информацию об инвалиде-колясочнике, который, по данным СМИ, не может покинуть территорию своего двора из-за отсутствия доступа к соседнему участку. Правоохранители выясняют все обстоятельства ситуации.

Следственное управление РФ по Новосибирской области инициировало доследственную проверку на предмет нарушения прав инвалида в Кировском районе Новосибирска.

Как сообщили в СУ СКР по Новосибирской области 10 сентября, поводом для проверки послужила публикация в СМИ, где говорится о том, что передвигающийся на коляске мужчина вынужден гулять только по территории своего двора на улице Акмолинской, 14.

«Инвалид-колясочник вынужден гулять на пандусе, установленном отцом, так как проход для выезда на участок соседнего дома заблокирован», — рассказали в СК СКР по региону.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, в августе следователи проверяли незаконное удержание женщины с ребёнком в автобусе в Новосибирске.