СКР Новосибирска проверяет незаконное удержание женщины с ребенком в автобусе

Следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска организовал доследственную проверку незаконного удержания в автобусе женщины с ребенком, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел сегодня, 22 августа, в Новосибирске. Во время поездки в автобусе №29 ребенку стало плохо, его вырвало в салоне транспорта. Женщину с маленьким мальчиком довезли до конечной остановки, заставили отмывать транспорт и потребовали денег.

«Сегодня ехали из «Меги» с ребенком на 29 автобусе, внезапно ребенку стало плохо и его стошнило маленько, размером со спичечный коробок. Как раз была остановка и я сразу решила выйти на свежий воздух, перед этим подбежала к кондуктору и сообщила ему о том, что произошло и извинилась. Кондуктор схватил меня и не дал выйти, он не выпускал нас еще 2 остановки, всё это время ребенка рвало пока нас везли», — сообщила женщина в группе ВКонтакте «Инцидент Новосибирск».

По словам женщины, водитель автобуса вел себя агрессивно, ругался матом и замахивался. Когда она достала телефон и начала снимать происходящее на камеру, мужчина выбил технику из рук.

«Я все помыла, но этого персоналу автобуса показалось мало и они начали требовать, чтобы я помыла лучше, либо заплатила им за химчистку и автомойку. Позвонила руководителю данного маршрута, но меня с ребёнком все равно не выпускали из душного автобуса. После чего, я вызвала полицию», — уточнила женщина.

Правоохранители посоветовали женщине написать заявление, но та отказалась, так как ребенку было плохо. Полицейские довезли мать с ребенком до дома.

По факту случившегося правоохранители начали проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством. Доследственную проверку незаконного удержания женщины и ребенка в автобусе начал следственный отдел по Ленинскому району Новосибирска следственного управления СК России по Новосибирской области.

Напомним, зимой в Красноярске кондуктор автобуса пинками выгнал пассажирку из транспорта. Предположительно, конфликт произошел из-за отсутствия у женщины защитной маски.