Новосибирский учёный рассказал, где в Сибири надо строить города

Сотрудник новосибирского научного института прокомментировал идею министра обороны России Сергея Шойгу о создании новых городов в Сибири. Учёный считает, что такие населённые пункты могут стать опорными базами для освоения более северных территорий.

Сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин считает, что новые города в Сибири, которые в августе предложил построить министр обороны РФ Сергей Шойгу, стоит возводить на юге СФО в качестве опорных баз для освоения севера округа. Об этом он рассказал ТАСС 8 сентября.

Учёный назвал малообоснованным возведение новых городов в районе Лесосибирска, что ранее предлагал Шойгу, из-за слишком северного расположения этих территорий. Он также отметил, что идея создания опорных баз для освоения более северных регионов появилась ещё в 1930- годах.

«Предполагалось, что, например, горнодобывающая техника будет производиться именно в таких городах. И сегодня новые города могли бы стать именно такими опорными базами», — цитирует учёного информагентство.

По словам Владимира Клисторина, создание опорных пунктов для развития севера позволит решить проблему с интеграцией экономики разных регионов Сибири, многие из которых оказались практически изолированными в результате точечного освоения территорий.

Научный сотрудник также отметил, что считает нецелесообразным тиражировать опыт «дальневосточной ипотеки» в качестве краткосрочной поддержки. Вместо этого он предлагает снизить налоговую нагрузку для снижения оттока населения из регионов.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил построить в Сибири три-пять городов с населением от 300 тыс. до миллиона человек, которые должны стать отраслевыми промышленными центрами. С этой идеей он выступил перед научной общественностью СО РАН в Новосибирске 5 августа. Позже министр уточнил, что возведение новых населённых пунктов возможно на территории между Братском и Красноярском, в районе Канска и Лесосибирска.

Идею о создании новых сибирских городов поддержал президент России Владимир Путин, с которым Шойгу предположительно уже начал обсуждать соответствующие планы.