Путин и Шойгу уехали в тайгу для возможного обсуждения строительства сибирских городов

Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу уехали на отдых в сибирскую тайгу, где, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, они могут обсуждать идею о строительстве новых городов-миллионников за Уралом.

Как сообщат «Интерфакс» со ссылкой на Дмитрия Пескова 7 сентября, президент и министр обороны отправились в Сибирь после рабочего визита Владимира Путина в Благовещенск. Конкретное местонахождение политиков пресс-секретарь называть не стал.

«Он действительно там с Шойгу, место я называть не буду, это Сибирь. Это обычный отдых — и тайга, и горы, и прогулки, свежий воздух и так далее», — сообщил Дмитрий Песков.

Он отметил, что поездка завершится к концу среды, так как уже в четверг президента ожидает напряжённый рабочий график в Москве. Пресс-секретарь также заверил, что фото с отдыха будут опубликованы на сайте Кремля.

По словам Дмитрия Пескова, президент и министр в поездке могли обсудить идею строительства новых городов в Сибири, с которой Сергей Шойгу выступил в августе перед научной общественностью СО РАН. Как отметил пресс-секретарь, такие предложения сначала обсуждаются концептуально, и только потом тщательно прорабатываются.

«В эти дни наверняка у Сергея Кужугетовича была возможность обсудить концептуально эту тему с президентом», — отметил Дмитрий Песков.

Президент России уже не раз выбирал Сибирь в качестве места отдыха, периодически компанию ему составлял министр обороны. До этого Владимир Путин и Сергей Шойгу ездили в тайгу в конце марта, они побывали в республике Тыва.

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил с идеей создания новых городов в Сибири на встрече с научной общественностью СО РАН 5 августа. Согласно инициативе, в Сибирском регионе должны появиться крупные отраслевые экономические и научно-промышленные центры с численностью населения от 300 тыс. до миллиона человек. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин, он заявил о необходимости подготовить конкретные предложения.

Позже Сергей Шойгу уточнил, что новые миллионники могут появиться между Братском и Красноярском, а также в районе городов Канск и Лесосибирск Красноярского края. Именно эти территории, по мнению министра, наиболее перспективны в плане создания новых производств.