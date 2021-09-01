«Дело Якименко-Яковенко» вновь поступило на рассмотрение в новосибирский суд

Суд вновь попытается пересмотреть итоги голосования в горсовет Новосибирска в 2020 году на участке, где за мандат боролись нынешний вице-спикер городского парламента Евгений Яковенко и представитель оппозиционного политического объединения Вячеслав Якименко. Ранее в пересчёте голосов, которые, как предполагается, собраны с нарушениями, истцу было отказано.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции отменил решение об отказе в пересмотре итогов голосования на участке округа №35 в Октябрьском районе, где в сентябре 2020 года в горсовет Новосибирска избирались победивший в итоге единоросс Евгений Яковенко и студент, представлявший политическое объединение «Коалиция «Новосибирск 2020», Вячеслав Якименко.

О решении кассационного суда сообщил в социальных сетях Вячеслав Якименко, подавший исковое заявление по результатам выборов.

«Кассационный суд отменил решение судов первой и второй инстанции по оспариванию итогов голосования в Новосибирске в 2020 году», — написал экс-кандидат в горсовет в Facebook 1 сентября.

Как отмечает Якименко, решение о возобновлении рассмотрения дела было принято с учётом возможных нарушений со стороны Октябрьского районного суда, на которые указал истец в кассационной жалобе. Речь идёт о решении суда сделать процесс полностью закрытым.

«В нашей жалобе указаны нарушения суда первой инстанции в отношении ознакомления с материалами дела из-за закрытости процесса. Данные обстоятельства могут вызвать сомнение в его объективности и беспристрастности», — отметил Якименко в Twitter.

Напомним, во время выборов в горсовет Новосибирска в сентябре 2020 года на участке №35 была выявлена фальсификация – в книге избирателей обнаружили подшитый листок со списком студентов Новосибирского военного института нацгвардии. После пересмотра итогов голосования, по которым лидировал кандидат от «Единой России» Евгений Яковенко, результаты не поменялись. Яковенко был признан победителем, а сторонники его оппонента, представителя объединения «Коалиция «Новосибирск 2020» Вячеслава Якименко обжаловали это решение в суде.