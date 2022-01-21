Суд вновь отказался признать победу оппозиционного экс-кандидата на выборах в новосибирский горсовет

Октябрьский районный суд Новосибирска отказал в иске бывшему кандидату в депутаты горсовета от коалиции «Новосибирск-2020» Вячеславу Якименко, пытавшемуся оспорить итоги выборов осенью 2020 года. Ранее вышестоящая инстанция аналогичное решение отменила.

Как сообщили в пресс-службе суда 21 января, в удовлетворении требований независимого экс-кандидата в новосибирский горсовет Вячеслава Якименко, считающего незаконными итоги голосования на округе №35 в сентябре 2020 года, отказано в полном объёме.

В сентябре 2021 года Якименко удалось добиться отмены решения об отказе в пересмотре результатов голосования – соответствующий вердикт вынес Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, однако это бывшему кандидату не помогло.

Напомним, спорная ситуация произошла на участке №1833 округа №35, где за мандат боролись кандидат от «Единой России» Евгений Яковенко и представитель политического объединения «Новосибирск-2020», студент Вячеслав Якименко. В ходе голосования была выявлена фальсификация – в книге избирателей обнаружили подшитый листок со списком якобы проголосовавших студентов Новосибирского военного института нацгвардии. В итоге голоса были пересчитаны, при этом победа были признана за единороссом Яковенко. Сторонники его оппонента сочли результаты голосования недостоверными и обратились в суд.

Первые судебные заседания неоднократно переносились, а первый судья, занимавшийся делом, объявил о самоотводе. Также было принято решение о закрытом рассмотрении судебного спора.