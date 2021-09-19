На одном из избирательных участков Кемерова частично аннулируют результаты голосования. Причиной стал вброс бюллетеней, который зафиксировали независимые наблюдатели.

На избирательном участке № 237 города Кемерова накануне был замечен вброс бюллетеней в урну. Как сообщила сегодня на брифинге председатель избирательной комиссии Кузбасса Светлана Демидова, результаты голосования на этом участке будут частично аннулированы.

По словам председателя ИК, недействительными признают бюллетени из конкретной урны и за тот конкретный период, когда произошло нарушение.

Вброс документов для голосования на участке №237 произошел вчера, 18 сентября. В Общественную палату РФ обратились независимые наблюдатели и сообщили о нарушении. Во время проверки правоохранителями данные подтвердились. Доказательством вброса стала видеозапись с камер наблюдения, на которой видно, как женщина достает бюллетени и опускает их в урну.

Напомним, Кузбасс лидирует в Сибири по активности избирателей. По данным регионального избиркома, явка на выборах в Госдуму на 15.00 местного времени в Кемеровской области составляла свыше 66%. Это один из лучших результатов в Сибири.