Присяжные не помогли красноярскому бизнесмену Быкову избежать наказания за убийство

Суд присяжных в Красноярске вынес вердикт бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации двойного убийства в 1994 году. Предпринимателя признали виновным в преступлении.

Присяжные заседатели признали виновным бизнесмена и экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова в организации убийства двух человек, произошедшего в 1994 году. Об этом сообщила пресс-служба краевой прокуратуры 31 августа.

«Сегодня вердиктом присяжных заседателей Анатолий Быков признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и незаслуживающим снисхождения», — говорится в сообщении на канале ведомства в Telegram.

Очередное судебное заседание, на котором пройдут прения сторон и будет вынесен приговор по делу, назначено на 2 сентября.

По версии следствия, в 1994 году у Анатолия Быкова возник конфликт с одним из членов возглавляемой им преступной группировки Александром Наумовым на почве финансовых противоречий. В это же время возле автомобиля, в котором находился Быков, произошёл взрыв. Бизнесмен расценил произошедшее как попытку Наумова расправиться с ним, после чего «заказал» мужчину, а также его близкого приятеля Кирилла Войтенко своим знакомым.

24 июля 1994 года исполнители убийства выследили Наумова и Войтенко и расстреляли их из автомата и пистолета, когда те передвигались на автомобиле.

Расследование уголовного дела было завершено в январе. Тогда же адвокаты Анатолия Быкова попросили рассмотреть дело в суде с участием присяжных. Они отметили, что в этом случае, по их мнению, процесс был бы менее политически ангажированным.

Анатолий Быков проходит ещё по ряду уголовных дел, среди которых – организация убийства в 2005 году. В июле бизнесмен был обвинён в отклонении от уплаты налогов.