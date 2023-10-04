Суд начал рассматривать уголовное дело против двух экс-гендиректоров завода «Тяжстанкогидропресс». Виктора Арановского и Николая Степакина обвиняют по нескольким статьям УК РФ, информация о начале судебного разбирательства появилась в VK-сообществе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Дело бывших руководителей одного из крупнейших предприятий по производству тяжелого промышленного оборудования в России рассматривают в Кировском районном суде Новосибирска. На прошедшем вчера судебном заседании гособвинитель огласил предъявленное подсудимым обвинение, те, в свою очередь, свою вину не признали.

Сообщается, что следующее заседание отложено до 10 октября этого года для допроса свидетелей со стороны потерпевших. Также отмечено, что на стадии предварительного следствия суд арестовал имущество подсудимых общей стоимостью свыше 750 миллионов рублей.

Напомним, в середине февраля 2022 года правоохранители задержали учредителя основного акционера ПАО «Тяжстанкогидропресс», ООО «Стиллайн» Николая Степакина и бывшего директора предприятия Виктора Арановского по подозрению мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

По данным УФСБ по региону, в период с 2016 по 2020 год фигуранты дела организовали заключение сделок по отчуждению имущества завода по заведомо заниженной стоимости. В результате из распоряжения предприятия выбыли здания, земельный участок, оборудование и 100% доля в уставном капитале принадлежащему заводу сельскохозяйственной организации на общую сумму свыше 200 млн рублей.

В апреле 2022 года источники «Континента Сибирь» сообщили о возбуждении нового уголовного дела в отношении Николая Степакина по статье о преднамеренном банкротстве (п. «а» ч. 2 ст. 196 УК РФ). Поводом стала выдача кредита компании «БКС Банком» в 2018 году в размере 750 млн рублей, которые Степакин израсходовал в счет оплаты приобретенных организацией акций ПАО «Тяжстанкогидропресс».

В августе того же года правоохранители возбудили еще два уголовных дела в отношении бывших руководителей завода. Их обвинили по ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» и ст. 174 УК РФ «Легализация доходов добытых преступных путем».