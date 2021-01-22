Адвокаты попросили позвать присяжных на суд красноярского бизнесмена Быкова

Адвокаты бизнесмена и бывшего депутата Законодательного собрания Красноярского края Анатолия Быкова, обвиняемого в организации двойного убийства, попросили рассмотреть его дело в суде с участием присяжных. По их мнению, в этом случае процесс будет «менее политически ангажированным».

Защитники подали соответствующее ходатайство, сообщает «Интерфакс» в пятницу со ссылкой на адвоката Алексея Прохорова.

«Наша позиция связана с тем, что мы считаем дело в отношении Анатолия Быкова политическим. Поэтому мы считаем, что рассмотрение дела «народными» судьями будет менее политически ангажированным, чем одним судьей или коллегией судей», — цитирует агентство правозащитника.

Напомним, накануне в следственном комитете объявили о завершении расследования уголовного дела об организации убийства двух человек в 1994 году, в котором подозревается Анатолий Быков. Материалы дела переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Как отметили в СКР, в ходе следствия бизнесмен свою вину не признал.

Анатолий Быков также проходит по уголовному делу об организации убийства, совершённого в 2005 году, и по ряду других уголовных дел. В том числе — за уклонение от уплаты налогов.