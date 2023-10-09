Экс-врио главы Баганского сельсовета Новосибирской области утвердили обвинение в превышении должностных полномочий. Обвиняемому Сергею Ярославцеву может грозить до 10 лет лишения свободы. Информация об этом появилась в ТГ-канале прокуратуры Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении бывшего временно исполняющего обязанности главы Баганского сельсовета Сергея Ярославцева было возбуждено в июне этого года. По версии следствия, в декабре 2021 года администрация Баганского сельсовета приобрела за счет бюджетных средств жилой дом, состоящий из двух квартир, предназначенных для переселения в них граждан из аварийного жилья.

Сообщается, что тогдашний врио главы муниципального образования подписал акт приема-передачи квартир несмотря на то, что они находились в непригодном для проживания состоянии и не соответствовали условиям муниципального контракта. Согласно ранее опубликованной информации, в приобретенных квартирах не было отопления, электричества и санузлов.

От действий должностного лица бюджетам области и сельсовета причинен ущерб в размере 4,3 млн рублей, не реализовано конституционное право граждан на жилище. Обвиняемый признал вину. Уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении Ярославцева направлено в Краснозерский районный суд Новосибирской области для рассмотрения по существу. Обвиняемому может грозить до 10 лет в колонии.

Ранее «Континент Сибирь» писал, что глава сельсовета в Красноярском крае задержан по делу об ущербе в 85 млн рублей.