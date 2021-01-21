Расследование дела бизнесмена Быкова о двойном убийстве завершено в Красноярском крае

Материалы уголовного дела в отношении красноярского бизнесмена и бывшего депутата регионального парламента Анатолия Быкова об организации убийства двух человек в 1994 году переданы в прокуратуру. Об этом 21 января сообщили в СУ СКР по региону.

Как сообщили в следственном комитете, расследование дела завершено. Оно было возбуждено в сентябре 2020 года по ст. 17, п п. «з», «н» ст. 102 УК РСФСР («Организация убийства двух лиц»). До 25 декабря обвиняемый и его защитники знакомились с материалами дела, которое уместилось в 18 томах.

По версии следствия, в первой половине 1994 года у Анатолия Быкова произошёл конфликт с 23-лентим членом возглавляемой им банды Александром Наумовым. Мужчины не поделили доходы от совместной деятельности. Через некоторое время перед автомобилем, в котором находился Быков, произошёл взрыв. Бизнесмен решил, что его попытался убить Наумов, а также близкий приятель последнего Кирилл Войтенко. Он поручил своему знакомому Владимиру Татаренкову, а также членам его банды Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову, расправиться с неприятелями.

«Некоторое время исполнители следили за жертвами, и 24 июля 1994 года в тот момент, когда Наумов и Войтенко на автомобиле двигались по территории Свердловского района краевого центра, непосредственные исполнители убийства — Сергей Бакуров и Владимир Чучков расстреляли их из автомата и пистолета», — рассказали в следственном комитете.

Сергей Бакуров приговорён к пожизненному лишению свободы, Владимиру Чучкову заочно предъявили обвинение – он находится в розыске, а Владимир Татаренков получил наказание в виде 13 лет тюремного заключения и уже его отбыл.

Кроме того, в процессе расследования находится ещё одно уголовное дело об организации убийства, в котором подозревают красноярского бизнесмена. Преступление совершено в 2005 году. В отношении Быкова возбуждён ещё ряд уголовных дел, а в конце декабря в его резиденции прошли обыски по делу об уклонении от уплаты налогов.