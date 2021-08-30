В Новосибирской области назвали число нуждающихся в капитальном ремонте школ

Из 977 образовательных учреждений в Новосибирской области около четверти требуют капитального ремонта. Об этом на оперативном совещании, которое прошло 30 августа в областном правительстве сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

По словам министра, 1 873 образовательные организации в регионе готовы к началу учебного года, из них 977 – школы. Однако, в отдельных школах, не влияя на образовательный процесс и с соблюдением всех необходимых требований, в сентябре, в отдельных случаях, будет проводиться ремонт.

«На текущий момент в федеральную программу капремонта школ попали только 55 школ в 19 муниципальных районах и городских округах, где высочайший износ зданий — до 90 %. Расчётная стоимость работ составляет 4,7 млрд рублей. Но по нашим подсчетам, таких школ у нас около 250, и мы будем стараться увеличить список и максимально включить то количество образовательных организаций, которые под этот статус попадают. На сегодняшний день мы ожидаем окончательного подтверждения нашей заявки – она уже принята к рассмотрению», — уточнил Сергей Федорчук.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников добавил, что на минувшей неделе он принял участие в работе Президиума Госсовета, который был посвящен общему образованию и началу учебного года, где обсуждалась программа по капитальному ремонту школ за счет средств федерального бюджета.

«В последние годы ведется масштабная программа по строительству новых объектов образования в Новосибирской области – так за 2019-2020 годы введено в строй 33 детских сада и 12 новых школ. За счет строительства и реконструкции в школах было создано около 13 тысяч новых мест. В связи с высокими темпами строительства у многих муниципалитетов фактически не оставалось манёвра для полноценного ремонта существующих школьных зданий. Теперь программа капремонта по инициативе Президента запущена и продлится до 2026 года, как минимум», — подчеркнул Андрей Травников.

Он обратился к главам муниципалитетов и к руководству министерства образования региона с просьбой активно включиться в эту программу.

«В первую очередь необходимо привести в порядок школы в самом тяжелом техническом состоянии — на этом надо сконцентрировать усилия в первую очередь», — добавил глава региона, уточнив, что условием предоставления субсидии будет являться наличие проектно-сметной документации.

Андрей Травников поручил соответствующим ведомствам ускорить работу по подготовке ПСД и заявить в Президентскую программу максимально возможное число школ, подлежащих ремонту.

Напомним, ранее сообщалось, что в образовательных учреждениях Новосибирской области в 2021 году за счёт ремонта и перепрофилирования учебных помещений планируется создать около двух тысяч дополнительных мест. На эти цели из регионального бюджета будет выделено более 180 миллионов рублей.