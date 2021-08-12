Почти две тысячи новых мест появится в школах Новосибирской области за счёт перепрофилирования помещений

Около двух тысяч дополнительных мест планируется создать в образовательных учреждениях Новосибирской области в 2021 году за счёт ремонта и перепрофилирования учебных помещений. На эти цели из регионального бюджета будет выделено более 180 миллионов рублей.

Дополнительные школьные места будут созданы в рамках региональной программы «Развитие образования в Новосибирской области», сообщает пресс-служба областного правительства 12 августа.

Как подчеркнул на выездном совещании в школе №196 Кировского района заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов, работа по созданию дополнительных мест в образовательных учреждениях находится на особом контроле правительства региона.

«Новые места создаются за счёт ремонтов помещений, которые не использовались или использовались не по назначению в действующих образовательных организациях. К примеру, в данной школе высвобождено от арендаторов и отремонтировано под пять новых начальных классов 800 квадратных метров учебных помещений. Создано 150 дополнительных учебных мест, благодаря чему улучшатся условия для детей, появится возможность разгрузить вторую смену. В новых классах полного дня дети будут не только учиться, но и заниматься внеклассной деятельностью», — пояснил Сергей Нелюбов, отметив, что сейчас в школах региона учатся 350 тыс. детей, а в ближайшее время к ним могут присоединиться ещё 10-12 тысяч.

В 2021 году при поддержке губернатора Новосибирской области новые места для учеников планируется создать в 36 школах. Всего их будет почти две тысячи.

«В 2019 году на создание 3,5 тысяч дополнительных мест было выделено 235 млн рублей – эти средства передаются из расчёта 100 тысяч рублей на создание одного места. Таким образом, за два года в регионе в общей сложности будет создано порядка пяти тысяч дополнительных мест в действующих школах», — отметил вице-губернатор.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что в новых классах проводится комплексный ремонт. В частности, там заменяют электрику и сантехнику.

Напомним, накануне на совещании в правительстве Новосибирской области была одобрена инициатива по финансированию приобретения мебели и оборудования для новых школ из дополнительных бюджетных средств.