Миллиард на отсыпку дорог и социальные задачи направят новосибирские власти

Новосибирская область получила дополнительно миллиард рублей из федерального бюджета на решение первоочередных социальный задач.

В ходе внепланового совещания 11 августа губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с депутатами Заксобрания региона и Совета депутатов Новосибирска направления, на развитие которых будут направлены выделенные средства, сообщает пресс-служба областного правительства.

«В конце июля при поддержке Александра Жукова, депутата Госдумы от Новосибирской области, наш регион получил субсидию на поддержку нашего бюджета. Сумма приличная — миллиард рублей. Прописаны условия расходования этих средств: их нужно распределить быстро и на наиболее острые социальные задачи, которые есть в муниципалитетах Новосибирской области», — отметил глава региона.

Первое направление — отсыпка дорог в частном секторе. Предложение внес депутат Заксобрания региона Дмитрий Козловский.

«Очень много наказов по отсыпке дорог частного сектора. Сейчас мы уже не успеем сделать асфальт, но отсыпку можно вести до октября-ноября», — отметил Козловский. Игорь Кудин, депутат Совета депутатов Новосибирска, добавил, что также необходимо провести ремонт тротуаров города.

«Считаю эти предложения своевременными. Если магистральные, основные дороги мы ремонтируем за счёт нацпроекта «Безопасные качественные дороги» или решений, таких, например, как мы приняли в июле о выделении Новосибирску дополнительно средств на текущий ремонт улиц, то отсыпка дорог в частном секторе и ремонт тротуаров «выпадают»», — сказал губернатор, отметив, что важно учесть аналогичные просьбы по отсыпке дорог частного сектора других городских округов, например, Бердска и Искитима.

На совещании депутат Заксобрания Валерий Ильенко предложил рассмотреть вопрос обеспечения оборудованием и мебелью школ, которые находятся на стадии завершения. Финансирование направления из дополнительных средств было также одобрено.

Последней выдвинутой задачей стало обеспечение жильем в селах молодых специалистов — врачей, учителей.

«Мы с вами бываем в районах с рабочими поездками и практически везде звучит вопрос по строительству или приобретению готового служебного жилья для работников бюджетной сферы. Я бы попросил какую-то часть дополнительно выделенных региону средств направить на эти цели», — сказал председатель Заксобрания региона Андрей Шимкив.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил подготовить срочное решение на заседание правительства Новосибирской области, чтобы оперативно довести средства на решение озвученных вопросов до муниципалитетов — без софинансирования с их стороны.

Напомним, новосибирские власти сообщили о росте доходов регионального бюджета: динамика увеличения в первом полугодии 2021 года выросла на 30%. Доходы областного бюджета за данный период составили порядка 102 млрд рублей.