Новосибирский депутат пожаловалась прокурору на мэрию из-за неотремонтированной остановки

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина пожаловалась на муниципалитет прокурору города Роману Сиваку из-за затянувшегося ремонта конечной остановки в районе Шлюза. Она предположила, что власти саботируют работы.

Депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина написала обращение прокурору города Роману Сиваку, в котором попросила его поторопить мэрию с ремонтом конечной остановки «Улица Белоусова» в Советском районе. Об этом она рассказала на своём Telegram-канале 30 августа.

В своём обращении депутат напомнила, что ремонт остановки начался ещё летом 2020 года. До наступления холодов его закончить не успели и перенесли на весну, однако работы не выполнены до сих пор.

По словам Светланы Каверзиной, на территории остановки, в частности, не заасфальтирована площадка отстоя транспорта, возле пешеходного перехода и остановочного павильона не обустроены тротуары, а сам павильон в весеннее время тонул в грязи, пока по жалобам жителей участок не отсыпали инертными материалами.

Как рассказала депутат, на совещании мэрии Новосибирска в апреле, где обсудили ремонт с участием вице-мэра по городскому хозяйству Олега Клемешова, было решено подготовить новый проект работ в течение двух недель. Вместо этого, по словам Светланы Каверзиной, власти сообщили о переносе остановки на другой участок, однако этого не сделали. На обращения в июле и августа в муниципалитете не ответили.

«Складывается впечатление, что, либо г-н Клемешов и исполнитель работ МУП „УЗСПТС“ не могут найти взаимопонимания касательно ситуации, либо кто-то из сторон саботирует работы», — считает Светлана Каверзина.

По мнению депутата, не завершившая обещанный ремонт мэрия нарушает права жителей. Народная избранница попросила прокурора обязать представителей власти закончить работы в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось о том, что обвиняемое депутатом муниципальное предприятие «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений», с недавнего времени работающее под названием МП «Метро МиР», в конце июня потребовало остановить строительство четвёртого моста через Обь в районе площади Труда. По мнению представителей организации, в результате работ здесь произошёл прорыв коллекторов. Как пояснили в группе «ВИС», возведение моста не связано с ЧП, однако уже в августе аналогичное происшествие случилось на другом участке стройки по улице Станционной.