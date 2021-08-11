В районе строительства четвертого моста в Новосибирске образовался дорожный провал

В Новосибирске ограничено дорожное движение по улице Станционной, в районе строительства четвертого моста через Обь. Причиной стало ЧП — провал на проезжей части, образовавшийся при обустройстве ливневой канализации.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска в среду, движение по улице Станционной в районе домов № 8 и № 10 было сужено на шесть метров. Причиной ограничения дорожного движения стало ЧП. При бурении грунта для обустройства ливневой канализации произошел промыв «дорожной одежды» под проезжей частью. В результате на дороге образовался провал, работы на этом участке приостановлены. В мэрии уточнили, что работы с ливневой канализацией связаны со строительством четвертого моста через Обь, которое ведет ООО «Производственная фирма «ВИС» (мост возводится на условиях концессии – «КС»). «Проводятся мероприятия по устранению провала на проезжей части», — добавили в мэрии.

Напомним, ранее обеспокоенность по поводу коммуникаций в районе строительства моста «Континенту Сибирь» высказал депутат новосибирского горсовета Александр Бурмистров. По словам народного избранника, дождевой коллектор на площади Труда, один из ключевых коллекторов города, по сути, аккумулирует воду с большей части Ленинского района: улиц Станиславского, Широкой, Ватутина и других. Однако порядок выноса коммуникаций со строительной площадки до сих пор неясен.

В конце июня на площади Труда произошло схожее ЧП. Из-за прорыва коллектора затопило проезжую часть. Представители «Метро МиР» написали письмо на имя заместителя гендиректора группы «ВИС» Алексея Мельниченко, указав, что в прорыве коллектора виновны строители четвертого моста. Авария произошла на месте выноса коммуникаций в рамках возведения объекта. Сотрудники муниципального предприятия потребовали от компании приостановить работы, устранить последствия ЧП до 30 июня и организовать временную схему водоотведения. В самой группе «ВИС» отвергли претензии муниципалитета, пояснив в распространенном заявлении, что прорвавшийся на площади Труда коллектор был неисправен еще в начале года, когда работы на этом участке еще не велись.

Как сообщили «Континенту Сибирь» в пресс-службе группы «ВИС», во время проведения работ на участке был зафиксирован подъем грунтовых вод. Субподрядная организация приступила к их отведению для обеспечения дальнейшего строительства инженерной сети. Из-за большого объема воды произошло разрушение небольшой части асфальтового покрытия. Сейчас просадка устранена, ограничение движения на участке снято. Полностью покрытие планируется восстановить к 12 августа. «Это никак не повлияет на сроки работ по устройству ливневой канализации и по строительству мостового перехода в целом», — подчеркнули в ГК «ВИС».