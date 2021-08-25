Вице-премьер раскритиковал российскую науку на открытии международного форума в Новосибирске

В Новосибирске открылся международный технологический форум «Технопром-2021». Принявший участие в церемонии и последовавшем за ней пленарном заседании заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко рассказал, что, по его мнению, мешает российской науке двигаться вперёд.

Восьмой международный технологический форум «Технопром-2021» заработал в Новосибирском экспоцентре 25 августа. Помимо областных властей, в открытии мероприятия приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Лично приехавший на форум вице-премьер Дмитрий Чернышенко на пленарном заседании отметил низкую скорость разработки российских инновационных продуктов, из-за которых отечественная наука теряет в конкурентоспособности – если за рубежом на это уходит в среднем полтора-два года, то у нас все пять лет, передаёт с площадки форума журналист «Континента Сибирь».

В связи с этим Дмитрий Чернышенко предложил усилить работу над инновационными проектами в плане повышения скорости разработок. Кроме того, вице-премьер сообщил о принятом федеральными властями решении по борьбе с так называемыми «грантоедами» через информационную систему сквозного отслеживания — она будет вычислять разработчиков, претендующих на несколько грантов сразу в рамках одного исследования.

Вице-премьер также отметил, что зачастую успешные инновации имеют российские корни, при этом выходят на зарубежный рынок. Как подчеркнул Дмитрий Чернышенко, для предотвращения утечки идей необходимо разрабатывать определённые цифровые решения, они и станут предметом дальнейших обсуждений форума.

Напомним, по итогам форума «Технопром-2021» в Новосибирске планируется создать ряд конкретных научно-технологических проектов для дальнейшей реализации.

VIII международный форум и выставка технологического развития «Технопром» проходят в гибридном формате на онлайн-площадках и традиционной площадке в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 25 по 27 августа. Ключевая тема форума – «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы». В этом году для очного участия в «Технопроме» зарегистрировано более двух тысяч человек. Также в мероприятии будут очно задействованы 550 модераторов и спикеров. Ещё 220 модераторов и спикеров присоединяться к форуму по видеосвязи – это представители 20 стран, в числе которых Китай, Франция, Казахстан, Германия, Южная Корея, Белоруссия, Узбекистан и Иран. Всего организаторы прогнозируют 50 тыс. участников. Подробнее о программе форума и ожиданиях его участников — в материале по ссылке.