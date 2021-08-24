На форуме «Технопром-2021» в Новосибирске обсудят государственную программу научно-технологического развития России

В рамках международного форума «Технопром-2021 в Новосибирске пройдёт заседание комиссии Госсовета РФ по направлению «Наука», основным вопросом которого станет рассмотрение проекта новой государственной программы научно-технологического развития России. Об этом сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, представляя мероприятие в Москве.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о программе международного форума технологического развития «Технопром-2021», который пройдёт в Новосибирске 25-27 августа, на пресс-конференции с участием федеральных СМИ 24 августа.

Как сообщил глава региона, одним из основных мероприятий форума станет обсуждение государственной программы научно-технологического развития страны, которое пройдёт в рамках заседания комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Наука» во второй день форума, 26 августа, по согласованию с министром науки и высшего образования России

«Эта программа разрабатывается в соответствии с поручениями президента Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию, прошедшего в феврале 2021 года. Уверен, что обсуждение будет интересным и актуальным, потому что впервые за последние десятилетия поставлена задача сконцентрировать ресурсы и усилия всех отраслевых ведомств в единую программу для обеспечения технологического лидерства нашей страны в ближайшие годы», – отметил Андрей Травников на пресс-конференции.

Губернатор подчеркнул, что форум изначально рассматривался как площадка для обсуждения самой актуальной повестки научно-технологического развития страны.

VIII международный форум и выставка технологического развития «Технопром» пройдут в гибридном формате на онлайн-площадках и традиционной площадке в МВК «Новосибирск Экспоцентр» с 25 по 27 августа. Ключевая тема мероприятия – «Научно-технологическое развитие: ответы на новые вызовы».

«Напомню, что с 2013 года благодаря уникальной повестке «Технопром» занимает прочные позиции общенациональной деловой площадки. Здесь формируются предложения по направлениям развития научно-технологической сферы, а также по конкретным проектам, решения по достижению технологического лидерства российской экономики», — сказал губернатор Новосибирской области, представляя форум в Москве.

Андрей Травников отметил серьёзный рост числа участников форума – если в 2013 году он привлёк 1,5 тыс. человек, то в 2020-м (в 2019 году мероприятие не проводилось из-за пандемии) – более 8,5 тыс. В этом году для очного участия в «Технопроме» зарегистрировано более двух тысяч человек. Также в мероприятии будут очно задействованы 550 модераторов и спикеров. Ещё 220 модераторов и спикеров присоединяться к форуму по видеосвязи – это представители 20 стран, в числе которых Китай, Франция, Казахстан, Германия, Южная Корея, Белоруссия, Узбекистан и Иран. Всего организаторы прогнозируют 50 тыс. участников.

Сразу после открытия форума 25 августа пройдёт пленарное заседание. Дискуссия развернётся на двух площадках по тематическим блокам «Цифровая трансформация науки – драйвер обеспечения лидерства России в сфере исследований и разработок» и «Технологическая трансформация как основа для перехода к «зелёной» экономике».

Всего в рамках форума запланировано более 80 мероприятий, которые будут сгруппированы в семь тематических треков по самым актуальным направлениям научно-технологического развития. Это «Зелёные технологии для индустрии и качества жизни», «Прорывные технологии и «мегасайенс», «Цифровые технологии», «Программа научно-технологического развития. Национальная технологическая инициатива», «Венчурные инвестиции и трансфер технологий», «Кооперация науки и индустрии. Научные и научно-образовательные центры мирового уровня» и «Образовательный трек». В программу также включен симпозиум «Ценность и цена науки».

Ранее также сообщалось, что по итогам «Технопрома» планируется создать ряд конкретных научно-технологический проектов для дальнейшей реализации.