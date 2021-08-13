Международный форум «Технопром-2021» пройдет в Новосибирске 25-27 августа под знаком Года науки и технологий. Чего ждать от долгожданного форума после вынужденного пропуска мероприятия в прошлом году в связи с пандемией, «Континент Сибирь» поговорил с его участниками и экспертами.

Напомним, что форум «Технопром» проходил в Новосибирске на ежегодной основе, начиная с 2013 года, исключением стал лишь 2020-ый год. Участниками и кураторами «Технопрома» в разные годы всегда были высокопоставленные представители федеральной власти. Именно в рамках «Технопрома» в 2018 году президенту России Владимиру Путину был представлен проект «Академгородок 2.0». Двумя годами ранее на «Технопроме» Дмитрию Медведеву, на то момент председателю правительства РФ, была презентована программа реиндустриализации экономики региона. Большой вклад в проведение «Технопрома» в статусе вице-премьера правительства РФ внес Дмитрий Рогозин. В этом году он участвует в мероприятии в качестве генерального директора ГК «Роскосмос». Ожидается, что главным гостем «Технопрома-2021» из Москвы станет вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Сейчас идет активная подготовка к проведению масштабного мероприятия. Участие в нем принимает губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Он входит в состав президиума оргкомитета «Технопрома-2021», где отвечает за формирование блока мероприятий от регионов научно-технологического развития. Концепцию форума 11 июня в ходе пресс-конференции представляли заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова и министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев. Центральной темой предстоящего форума, который пройдет на площадке новосибирского «Экспоцентра» с 25 по 27 августа, заявлено развитие «зеленой экономики». К форуму приурочен старт строительства Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ») и открытие карбонового полигона Новосибирского государственного университета (НГУ).

Подрядчиком по проведению «Технопрома» в этом году выступает ООО «Ивент Корпус» — компания из Московской области, которая стала единственным заявленным участником на конкурс по организации форума. При этом, по словам участников рынка, заниматься проведением подобного мероприятия компания будет впервые.

Также в связи с пандемией коронавируса в этом году для участия в форуме впервые действует обязательное условие – необходимость предъявлять результаты ПЦР-теста, сделанного накануне «Технопрома» — 24 августа. Соответствующий документ нужно загрузить в личный кабинет участника на сайте для подтверждения аккредитации. Не исключено, что из-за этого количество желающих участвовать в мероприятии может снизиться в сравнении с прошлыми годами. С другой стороны, организаторы крупных форумов, проводимых в этом году в России, например, уральского «Иннопрома» или ПМЭФ-2021, уже успешно опробовали на практике именно такой подход.

Что думают о «Технопроме» участники

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров считает, что несмотря на сложности, связанные с пандемией, в регионе нужно проводить выставки и форумы, но с соблюдением всех противоэпидемических норм и правил. И в этом вопросе, по его словам, министерство находится в тесном контакте с региональным Роспотребнадзором, с оператором форума и с площадкой проведения — «Экспоцентром». Опыт проведения таких мероприятий уже есть, к тому же какую-то часть мероприятий постараются провести в онлайн-формате, многие экспоненты и участники деловой программы к этому готовы.

«Безусловно мы хотим, чтобы на мероприятии присутствовали представители компаний, которые действительно являются флагманами и передовиками во внедрении новых технологий и в части взаимодействия с наукой. Ждем участия в программе форума вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко. Активно идет наполнение выставочной экспозиции – разосланы приглашения в более чем 1000 компаний, предприятий и организаций, но понимаем, что в силу тех или иных причин не все смогут принять участие. Поэтому ждем активных и перспективных участников, те компании, которые заинтересованы в своем продвижении», — отмечал ранее в ходе пресс-конференции Андрей Гончаров.

По словам помощника губернатора Новосибирской области по вопросам науки, инноваций и образования Марины Ананич, входящей в состав рабочей группы по подготовке «Технопрома», основные задачи форума технологического развития – соединить науку с производством, с промышленностью, с любыми сферами, где наука могла бы проявиться, передать свои разработки, повысить конкурентоспособность региона и страны. «Считаю, что это задача уникальна, и форум с ней справляется. На мой взгляд, самое главное в нем – это то, что мы заставляем задуматься о Новосибирске, о том, что у нас действительно есть высокий научный потенциал», — отметила она в разговоре с «Континентом Сибирь».

Также она подчеркнула важность концепции мероприятия. «Каждый раз мы под эту концепцию формировали главные темы, приглашали экспертов и готовили доклады с экспертным мнением, которые после направляли высокому руководству. Многие предложения, которые мы генерировали в процессе мероприятия, находили отражение в основных докладах и решениях, так как на форуме поддерживался высокий экспертный уровень», — пояснила Марина Ананич.

Участники форума считают, что самое главное в таких мероприятиях – это встречи, обмен опытом и новые перспективные знакомства.

«Считаю, что подобные форумы, как «Технопром», всегда актуальны. Потому что пандемия может продлиться неизвестно сколько времени, а экономику надо все равно развивать и заключать новые соглашения. Мы находимся довольно далеко от крупных, экспортных рынков, поэтому наша задача – стараться производить как можно больше экспортно-ориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью, – отметил «Континенту Сибирь» участник «Технопрома», генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов. – На нынешнем форуме хотелось бы увидеть новосибирские наукоемкие производства, которые сумеют найти партнеров и заключить контракты и таким образом, запустить свою продукцию в производство».

Экс-председатель СО РАН, академик Александр Асеев отметил, что из своего опыта организации и участия в форумах «Технопром» в Новосибирске может сказать, что это мероприятие всегда было мощным инструментом развития науки и инноваций, эффективным инструментом связи с федеральными структурами. «Работа форума давала ощутимую пользу науке, системе образования, бизнесу и Новосибирской области, в целом. Конечно, все стремительно меняется в этом мире, но на мой взгляд, тематика нынешнего форума очень многопланова и, по моему мнению, должна была бы быть более сфокусированной на актуальных вызовах нынешнего времени в привязке к Сибирскому региону, значимость которых не должна уйти на второй или третий планы», – поделился мнением с «Континентом Сибирь» Александр Асеев.

Важную роль «Технопрому» именно для Новосибирской области отводит и президент межрегиональной ассоциации руководителей предприятий (МАРП) Сергей Карпекин. По его словам форум ориентирован на технологические прорывы, развитие реального сектора, и это вдвойне важно для региона, поскольку Новосибирская область ориентирована на обрабатывающую промышленность, на производственные отрасли. Соответственно, «Технопром» помогает продвинуть деятельность сибирских компаний и расширить их границы для сотрудничества и совместной работы.

«На мой взгляд, предприятиям сейчас актуально не по отдельности искать поддержку, а создавать кластер, использовать отраслевой подход, чтобы развивать целую систему предприятий и организаций, которые будут действовать в определенных отраслях экономики. Поэтому считаю, было бы неплохо, если форум посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров – он разбирается в этих вопросах. Ведь главная задача форума – привлечь к себе внимание, дать толчок для роста и развития предприятий-участников», — добавил «Континенту Сибирь» Сергей Карпекин.

Генеральный директор АО «НЗПП Восток» Владимир Исюк рассказал, что предприятие примет участие на форуме, как единственный представитель от АО «Элемент» — представит продукцию предприятий этой группы компаний и покажет свои разработки.

«Изначально планировалось участие только в форуме «Армия-2021», который проводится в эти же дни параллельно с «Технопромом», но сейчас решили поддержать коллег и принять участие еще и в «Технопроме». Мы всегда за встречи, за новые контакты и знакомства, за расширение рынка сбыта, и подобные мероприятия – это по идее хороший и полезный обмен информацией», — уточнил он «Континенту Сибирь».

Как считает еще один участник форума, руководитель центра по взаимодействию с органами власти и промышленными партнерами НГУ, экс-глава департамента промышленности мэрии Новосибирска Александр Люлько, «Технопром» уже стал одной из визитных карточек Новосибирска.

«В этом году вместе со своими коллегами из НГУ я приму участие в организации двух секций – «Технологии глобального превосходства. Искусственный интеллект — основа цифровой трансформации экономики страны» и «Передовые технологии моделирования и разработки функциональных материалов с заданными свойствами», которые пройдут 26 августа. Искусственный интеллект и новые материалы – это наиболее востребованные темы для нашей промышленности, – — поделился с «Континентом Сибирь» Александр Люлько. – Мы пригласили выступить на этих секциях ведущих специалистов из России и других стран, а также принять участие в дискуссиях руководителей промышленных предприятий и высокотехнологичного бизнеса. Нам очень важно услышать технологические запросы со стороны руководителей организаций реального сектора экономики, послушать людей, которые близки к практике. На секции по искусственному интеллекту мы не обойдем стороной рассмотрение вопроса использования технологий искусственного интеллекта в построении «Умного города». НГУ сейчас вместе со своими промышленными партнерами, институтами СО РАН и высокотехнологическими компаниями разрабатывает очень интересные технологии, которые мы планируем представить на «Технопроме»».

Также стоит отметить, что в рамках «Технопрома-2021» также пройдут Международный Сибирский Форум «Индустрия Информационных Систем» (СИИС) и Сибирская венчурная ярмарка.

«Континент Сибирь» будет следить за ходом работы «Технопрома».