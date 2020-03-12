Несколько новосибирских форумов, включая «Транспорт Сибири» и «Технопром», готовятся отменить из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом заявил глава региона Андрей Травников.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, всего под угрозой отмены оказались три форума: мартовская выставка образовательных организаций «Учебная Сибирь – 2020», запланированный на май международный «Сибирский транспортный форум» и крупнейшее технологическое мероприятие России – международный «Технопром», который готовились провести в конце июня. «Ряд массовых мероприятий мы отменили, готовим дополнительные решения. Скорее всего, мы отменим запланированные на более поздний период такие мероприятия как наши форумы – «УчСиб», «Транспорт Сибири» и «Технопром». Такое решение готовится», — цитирует пресс-служба губернатора Андрея Травникова.

Кроме того, власти региона готовы рассмотреть возможную отмену «Транссибирского Арт-Фестиваля». Концерт-открытие седьмого по счету фестиваля запланирован на 20 марта. «Некоторые решения тоже уже были приняты. В частности, по согласованию с организаторами мы исключили часть исполнителей из государств, которые находятся в зоне риска… Мы понимаем, что уважаемые люди не смогут пройти тут двухнедельный карантин, который необходим, до своего выступления. Сегодня мы рассматриваем вопрос: а можно ли в этих условиях вообще проводить фестиваль», — сказал Андрей Травников. Ранее в Новосибирске из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции был отменен ряд массовых мероприятий, в том числе, фестиваля «Крымская весна», запланированные на 15 марта.

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