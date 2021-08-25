Строительная компания Брусника открыла бесплатную электрическую зарядную станцию (ЭЗС), работающую от энергии солнца. ЭЗС мощностью 22 кВт установлена в поселке Краснообск около закрытого стройгородка.

По данным компании доступ к зарядке свободный и круглосуточный. Пока она состоит из одного поста.

«Зарядка и электрокар, который мы купили для персонала, – часть плана по снижению углеродного следа от деятельности нашей компании, — пояснил директор проектов новосибирского филиала Брусники Евгений Головкин. — С той же целью мы оборудовали мобильный стройгородок солнечными панелями. Даже в условиях Сибири они «закрывают» 60 — 70% потребностей в электричестве административно-хозяйственного блока».

По оценке аналитического агентства «Автостат», в России на 1 июня количество зарегистрированных электромобилей составило 12 тысяч, из них 25% — в Сибири. Среди субъектов федерации по этому показателю лидирует Приморский край (доля — 13%), на втором месте находится Иркутская область (12%), на третьем — Москва (10%). Новосибирская область расположилась на шестой позиции рейтинга с долей в 4%.

Стоит отметить, что первая электрозаправка была установлена «Новосибирскэнергосбытом» за свой счет рядом со своим офисом на улице Орджоникидзе в 2019 году, а в течении 2020-го года было открыто уже 25 подобных заправок в городе и еще три в области. Сейчас по данным 2ГИС, в Новосибирске уже 32 электрозаправки.

Инфраструктуру для электротранспорта активно развивают и в других регионах Сибири. В апреле 2021 года Сибирская генерирующая компания, «Россети-Сибирь», Сибирский федеральный университет (СФУ) и крупный красноярский автодилер «Медведь Холдинг» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках КЭФ-2021. «Мы подтверждаем готовность объединить наши усилия и создать в Красноярске инфраструктуру, которая позволит приблизить развитие региона к международным стандартам. В планах иметь в Красноярске 32 электрозапровок, которые обслуживали бы четыре тысячи автомобилистов», – отмечал заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

Напомним, что новосибирские ученые разрабатывают проект высокоэффективной водородной заправки.

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