Брусника установила в Новосибирской области бесплатную зарядку для электрокаров, работающую на солнечной энергии 

Дмитрий Катаев
 
Миниатюра для: Брусника установила в Новосибирской области бесплатную зарядку для электрокаров, работающую на солнечной энергии 
Фото компании Брусника

Строительная компания Брусника открыла бесплатную электрическую зарядную станцию (ЭЗС), работающую от энергии солнца. ЭЗС мощностью 22 кВт установлена в поселке Краснообск около закрытого стройгородка.

По данным компании доступ к зарядке свободный и круглосуточный. Пока она состоит из одного поста.

«Зарядка и электрокар, который мы купили для персонала, – часть плана по снижению углеродного следа от деятельности нашей компании, — пояснил директор проектов новосибирского филиала Брусники Евгений Головкин. — С той же целью мы оборудовали мобильный стройгородок солнечными панелями. Даже в условиях Сибири они «закрывают» 60 — 70% потребностей в электричестве административно-хозяйственного блока».

По оценке аналитического агентства  «Автостат»,  в России на 1 июня количество зарегистрированных электромобилей  составило 12 тысяч, из них 25% — в Сибири. Среди субъектов федерации по этому показателю лидирует Приморский край (доля — 13%), на втором месте находится Иркутская область (12%), на третьем — Москва (10%). Новосибирская область расположилась на шестой позиции рейтинга с долей в 4%.

Стоит отметить, что первая электрозаправка была установлена «Новосибирскэнергосбытом» за свой счет рядом со своим офисом на улице Орджоникидзе в 2019 году, а в течении 2020-го года было открыто уже 25 подобных заправок в городе и еще три в области. Сейчас по данным 2ГИС, в Новосибирске уже 32 электрозаправки.

Инфраструктуру для электротранспорта активно развивают и в других регионах Сибири. В апреле 2021 года Сибирская генерирующая компания, «Россети-Сибирь», Сибирский федеральный университет (СФУ) и крупный красноярский автодилер «Медведь Холдинг» подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве в рамках КЭФ-2021. «Мы подтверждаем готовность объединить наши усилия и создать в Красноярске инфраструктуру, которая позволит приблизить развитие региона к международным стандартам. В планах иметь в Красноярске 32 электрозапровок, которые обслуживали бы четыре тысячи автомобилистов», – отмечал заместитель генерального директора по реализации и развитию услуг ПАО «Россети Сибирь» Дмитрий Моченов.

Напомним, что новосибирские ученые разрабатывают проект высокоэффективной водородной заправки.

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