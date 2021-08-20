Новосибирские ученые разрабатывают проект высокоэффективной водородной заправки

В федеральном исследовательском центре «Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН (ИК СО РАН)» в Новосибирске ученые разрабатывают проект улучшенной водородной автомобильной заправки.

Разработка новых каталитических процессов и материалов позволит получать чистый продукт и повысить эффективность превращения природного газа в водород.

В пресс-службе учреждения пояснили, что водород является перспективным типом топлива, которое дает в три раза больше энергии, чем бензин. Водородные заправки бывают трех видов: первые используют чистый водород, который поставляют с заводов, вторые производят водород с помощью электролиза. Третьи получают водород на месте из природного газа.

Ученые в своем проекте применяют третий тип, так как в России большие запасы природного газа и развита сеть газопроводов, однако, на сегодняшний день в стране действует лишь одна заправка такого рода, которая находится в Подмосковье.

«Внедрению водородной энергетики мешает относительно высокая стоимость производства, а также проблема «курицы и яйца»: пока нет развитой инфраструктуры, не будет большого числа потребителей, но без потребителей развить инфраструктуру сложно. В качестве переходного варианта мы предлагаем создать первичную сеть водородных заправок на базе существующей газопроводной сети. Технологии получения водорода из природного газа известны, но они масштабированы под большие мощности. Мы хотим адаптировать их к задаче локального получения водорода высокой чистоты и невысокой мощности, а также улучшить эффективность процессов», — сказал старший научный сотрудник ИК СО РАН Дмитрий Потемкин.

Проект «Каталитические материалы и технологии для российской водородной заправки» поддержан Российским научным фондом (РНФ) на три года. За этот срок ученые планируют создать лабораторную установку для получения водорода, моделирующую работу заправки. По словам Дмитрий Потемкина, к новой технологии проявляют интерес частные компании, которые работают по направлению зеленой энергетики. Результаты исследования также могут быть интересны и производителям природного газа.

Напомним, ранее ученые Института катализа СО РАН создали технологию, которая позволяет переработать почти весь сероводород, выделяющийся при добыче нефти, в обычную серу.