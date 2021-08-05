Технология расположенного в Новосибирске федерального исследовательского центра «Институт катализа имени Г. К. Борескова СО РАН (ИК СО РАН)» позволяет переработать почти весь сероводород, выделяющийся при добыче нефти, в обычную серу.

При добыче нефти образуются попутные газы. В том числе и крайне токсичный сероводород, который является в пять раз более сильным загрязнителем окружающей среды, чем диоксид серы, который попадает в атмосферу в ходе работы тепловых электростанций. Сжигать сероводород также запрещено из-за вреда, наносимого экологии образующимися веществами. Поэтому полезная утилизация этого газа долгое время была огромной проблемой нефтедобывающих компаний.

Новосибирские учёные из «ИК СО РАН» создали особую каталитическую установку, благодаря которой выбросы вредного газа снижаются в 100-150 раз, а продуктом его переработки становится обычная сера – сырьё, весьма востребованное в химической промышленности.

Установка не только создана, но и успешно испытана учёными на татарстанских нефтяных месторождениях компании «Татнефть», где агрегат позволил предотвратить загрязнение воздуха 12 тысячами тонн диоксида серы и серной кислоты.

Руководитель НТК экологического катализа ИК СО РАН Сергей Хайрулин рассказал ТАСС о принципе работы установки: «Технологически это реализуется следующим образом: к исходному газу добавляется расчетное количество воздуха, смесь проходит через слой катализатора — керамические сферические гранулы, содержащие оксиды металлов. При определенной температуре, при контакте смеси с катализатором происходит реакция парциального окисления, и сероводород конвертируется серу».

Сергей Хайрулин также отметил, что срок окупаемости агрегата составляет всего полтора-два года с момента установки за счёт освобождения предприятия от экологических штрафов за выбросы сернистых соединений, а сам каталитический аппарат компактен и нетребователен к условиям окружающей среды.