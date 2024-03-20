В Международный день счастья 20 марта учёный из Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) рассказал, какие вещества способствуют ощущению счастья у человека.

Химический состав счастья проанализировал доцент кафедры химии и химической технологии Новосибирского государственного технического университета (НЭТИ) Евгений Турло. Поводом для публикации на сайте вуза стал отмечаемый 20 марта Международный день счастья.

Международный день счастья отмечается в мире 20 марта — в день весеннего равноденствия. Учреждён ООН 28 июня 2012 года для поддержания идеи, что стремление к счастью является неотъемлемым желанием каждого человека на планете и как напоминание правительствам, чтобы при подсчете благосостояния нации они учитывали такие факторы, как уровень счастья, поскольку только лишь экономические показатели не дают объективной картины.

«Формулы счастья как таковой не существует, но есть определенные вещества в организме, наличие которых может способствовать состоянию счастья: человек будет себя чувствовать удовлетворенно, радостно, комфортно. В числе таких веществ — нейромедиаторы, которые проводят нервный импульс. Уровень счастья человека и его эмоциональное состояние напрямую зависят от активности различных нейромедиаторов, гормонов и других химических веществ в мозге», — отмечает Евгений Турло.

В числе отвечающих за состояние счастья веществ ученый называет серотонин, дофамин, окситоцин, а также эндорфины и кортизол.

Евгений Турло перечисляет методы, которые могут на химическом уровне помочь улучшить эмоциональное состояние и способствовать чувству счастья. В их числе — правильное, богатое питательными веществами, витаминами и минералами питание и регулярные физические упражнения.

Ключевым фактором для поддержания «химического состояния счастья» является сон, недостаток которого может привести к дисбалансу гормонов и нейромедиаторов, вызвать раздражительность и депрессию.

Однако основной компонент счастья у человека — это чувство связи с другими людьми, взаимодействие, поддержка и дружба, уверен ученый. С другой стороны, постоянный стресс и ситуации конфликтов могут вызывать повышение уровня кортизола и приводить к снижению уровня счастья.

Как стало известно ранее, Новосибирская область вошла в число лидеров по спросу на успокоительные средства.