В Новосибирске появилась первая зарядная станция для электромобилей

Анна Сугатова
 
Установка в Новосибирске первой зарядной станции для электромобилей

Поставщик электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт» установил в центре Новосибирска первую зарядную станцию для электромобилей.

По информации пресс-службы компании «Schneider Electric», зарядная станция находится рядом с центральным офисом «Новосибирскэнергосбыт» по адресу Орджоникидзе,32.

«Мы запустили первую заправку для электромобилей в Центральном районе города. Она была установлена за счет средств инвестора. Предварительно возможности такой электрозаправки были продемонстрированы на форуме «Технопром». В дальнейшем мы планируем создать сеть таких заправок около объектов городской торговой инфраструктуры, привлекая средства частных инвесторов»,  – сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Станция имеет три разъема для зарядки: Combo2, CHAdeMo и Type 2, что позволяет зарядить любой вид электромобиля. Интерфейс станции содержит 4 кнопки управления. На данный момент воспользоваться ей можно бесплатно. Время зарядки составит около получаса.

 

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