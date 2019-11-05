Поставщик электроэнергии «Новосибирскэнергосбыт» установил в центре Новосибирска первую зарядную станцию для электромобилей.

По информации пресс-службы компании «Schneider Electric», зарядная станция находится рядом с центральным офисом «Новосибирскэнергосбыт» по адресу Орджоникидзе,32.

«Мы запустили первую заправку для электромобилей в Центральном районе города. Она была установлена за счет средств инвестора. Предварительно возможности такой электрозаправки были продемонстрированы на форуме «Технопром». В дальнейшем мы планируем создать сеть таких заправок около объектов городской торговой инфраструктуры, привлекая средства частных инвесторов», – сообщил ТАСС начальник департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Александр Люлько.

Станция имеет три разъема для зарядки: Combo2, CHAdeMo и Type 2, что позволяет зарядить любой вид электромобиля. Интерфейс станции содержит 4 кнопки управления. На данный момент воспользоваться ей можно бесплатно. Время зарядки составит около получаса.

ВКонтакте Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@sibpress.ru или через наши группы в Facebook

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.