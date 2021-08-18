Прокуратура привлекла «Экологию-Новосибирск» к административной ответственности за невывоз мусора

Прокуратура Новосибирской области возбудила административное дело в отношении регоператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск» за срыв сроков по уборке мусора. На компанию пожаловались жители Дзержинского района, где между домами образовалась свалка.

Как сообщили в надзорном ведомстве 18 августа, прокуратура Дзержинского района установила свалку, образованную из-за переполненности мусорного контейнера, на улице Технической между домами по улице Приисковая, 32 и по улице Геологическая, 26.

«Вопреки законодательству общество с ограниченной ответственностью «Экология-Новосибирск» предоставляло коммунальную услугу по вывозу ТКО потребителям ненадлежащего качества, а именно: с нарушением установленной периодичности вывоза, а также допустимых отклонений сроков вывоза ТКО», — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

Прокуратура внесла директору регоператора представление, а в отношении компании возбуждено административное дело по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами»).

После рассмотрения представления собственникам домов произвели перерасчёт за услугу по вывозу ТКО в мае, виновное лицо привлечено в дисциплинарной ответственности.

Напомним, в среду в эфире «Радио России Новосибирск» губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в случае, если проблемы с вывозом мусора в регионе затянутся до осени, власти расторгнут контракт с «Экологией-Новосибирск». Соответствующие документы в областном правительстве уже готовятся.

Последние нарекания к работе регоператора, о которых неоднократно писал «Континент Сибирь», поступили на прошлой неделе – на свалку пожаловались жители Центрального и Ленинского районов Новосибирска. Кроме того, в июле с проблемой несвоевременного вывоза мусора массово столкнулись как физические лица, так и коммерческие организации.

Регоператор объяснял проволочки в вывозе ТКО массовой заболеваемостью среди членов экипажа спецавтотранспорта, а также неправильной парковкой автомобилей жителей, которые, по мнению представителей компании, мешают водителям мусоровозов эффективно выполнять работу.