Загрязнение воздуха в Новосибирске достигло 7 баллов

В полдень 15 августа уровень загрязнения воздуха в Новосибирске достиг 7 баллов.

Метеостанции Новосибирска фиксируют повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха. Согласно данным сервиса Аirvoice, утром и днём 15 августа уровень загрязнения составил 7 баллов по 10-ти балльной шкале.

Показатель загрязнённости воздуха на 15 августа составил на четыре пункта больше, чем зафиксированное дневное состояние воздуха 14 августа – тогда метеостанции зарегистрировали наличие примесей на уровне 3 баллов. Наиболее загрязнённый воздух отмечается по улицам Линейная, Красноуфимская и Арбузова.

Также утром 15 августа жители левобережья наблюдали гутой туман. По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, ночью в Новосибирской области местами отмечался туман с ухудшением видимости до 200-500 м, из-за чего в аэропорту Толмачево не смогли приземлиться несколько самолётов: по информации онлайн-табло, несколько бортов отправили на посадку в Кемерово.