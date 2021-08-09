Превышение вредных выбросов в атмосферу третий день фиксируют в Красноярске

Введённый в субботу режим неблагоприятных метеоусловий в Красноярске продлён до 10 августа. Из-за лесных пожаров в Якутии в атмосфере города наблюдается повышенное содержание мелкодисперсной пыли и ряда вредных веществ, сообщает правительство региона в понедельник.

Как сообщили в пресс-службе правительства Красноярского края со ссылкой на Среднесибирское УГМС, из-за задымления на почве пожаров в Якутии режим неблагоприятных метеоусловий, введённый в Красноярске в 17 часов 7 августа, продляется до 17 часов 10 августа. Минэкологии региона порекомендовало предприятиям снизить нагрузку на окружающую среду.

За эти дни в городе с помощью передвижной лаборатории было зафиксировано десять фактов превышений концентраций мелкодисперсной пыли до 1,7 раз. Уточняется, что речь идёт о взвешенных веществах до 2,5 мкм.

Также, по данным автоматизированных постов наблюдения за качеством атмосферного воздуха, в среднем за сутки взвешенные вещества превышали предельно допустимые концентрации до 5,6 раз, а диоксид азота – до 1,03 раз. Кроме того, разово превышалась предельно допустимая концентрация фенола – до 1,6 раз и сероводорода – до 1,7 раз.

Передвижная эколаборатория минприроды Красноярского края выезжала для проведения замеров в Красноярске на выходных 26 раз, специалисты работали во всех районах города. За этот период на горячую линию министерства поступило 113 звонков с жалобами на запах гари.

Сейчас инспекторы минэкологии Красноярского края проводят в городе рейды и выявляют источники несанкционированного загрязнения воздуха. Отдельное внимание уделяют 154 предприятиям, которые стоят на особом контроле властей и надзорных органов.

Напомним, на днях красноярский школьник выступил с видеообращением к президенту России Владимиру Путину, попросив главу государства решить проблему с плохой экологией в городе. Ранее представители общественности Красноярского края намеревались судиться с губернатором Александром Уссом из-за того, что, по их мнению, он бездействует в вопросах улучшения экологической обстановки в регионе.

Ранее также сообщалось о том, что пожары в Якутии достигли и Новосибирска.