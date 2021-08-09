Красноярский школьник попросил Путина решить экологическую проблему города

Семилетний мальчик из Красноярска записал видеообращение к президенту России Владимиру Путину, в котором попросил решить экологическую проблему в городе.

Первоклассник Владимир Камень обратился к Владимиру Путину с просьбой взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в Красноярске.

«Прошу взять под личный контроль вопрос об экологической ситуации в городе Красноярск. Нам нечем дышать, мы хотим жить. Мы хотим играть на улице, но мамы не разрешают — говорят, что там вредно», — сказал мальчик на видео в своем профиле Instagram. В публикации ребенок отметил губернатора Красноярского края Александра Усса, президента России Владимира Путина, мэра Красноярска Сергея Еремина и региональное СМИ.

Отметим, с 7 августа на территории Красноярска введен трехдневный режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ), известный как режим «черного неба». Мера связана с задымлением, которое фиксируется в регионе из-за лесных пожаров в Якутии, отмечает пресс-служба правительства Красноярского края.

«В минэкологии края подчеркнули, что в этот период все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферный воздух. В их адрес уже направлены соответствующие письма. В ведомстве призвали природопользователей приступить к мероприятиям согласно второй степени, с наибольшим снижением нагрузки на окружающую среду», — сказано в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время посты краевой территориальной сети наблюдения фиксируют превышения по взвешенным веществам в пределах 1,2–1,3 ПДК. По данным регионального управления Роспотребнадзора от 8 августа, в Красноярске «в двух пробах содержание взвешенных частиц РМ10 превышает гигиенический норматив в 1,1 – 1,3 раза, содержание взвешенных частиц РМ2.5 превышает гигиенический норматив в 2,1-2,4 раза».

Напомним, согласно данным сервиса IQAir, определяющего качество атмосферного воздуха, в марте текущего года Красноярск стал самым грязным городом планеты. В мае экологические активисты подали судебный иск в отношении губернатора Красноярского края Александра Усса, в котором потребовали признать незаконным бездействие чиновника в решении экологических проблем.

Отметим, премьер-министр России Михаил Мишустин в конце июля подписал постановление, по которому Красноярск получит 2,5 млрд рублей по программе «Чистый воздух» на закупку электротранспорта. Средства будут направлены на покупку 50 троллейбусов и 25 трамваев.