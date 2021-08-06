Специалисты назвали причину «горелого» воздуха в Новосибирске

В пятницу новосибирцы пожаловались на задымлённый воздух с едким запахом — по мнению специалистов, до региона добрался дым от пожаров в Якутии.

Утром 6 августа в Новосибирске в воздухе повисла дымка, которую сопровождал стойкий запах гари.

Как сообщила «Континенту Сибирь» директор по внешним коммуникациям компании CitiAir Анастасия Гетьман, причиной замутнённого воздуха стали пожары в Якутии, дым от которых достиг уже нескольких сибирских регионов.

«В настоящее время уровень загрязненности оценивается в 7 баллов по 10-бальной шкале. Причина увеличения концентрации частиц мелкодисперсной пыли – перенос в Новосибирск дыма от лесных пожаров в Якутии», — рассказала Анастасия Гетьман «Континенту Сибирь».

По словам специалиста, около 8 утра в воздухе Новосибирска начала нарастать мелкодисперсная пыль. Наибольшей концентрации в атмосфере она достигла в 12-13 часов, после чего количество вредоносных частиц стало снижаться.

«Погодные условия способствуют улучшению качества воздуха», — добавила Анастасия Гетьман.

В Западно-Сибирском гидрометцентре подтверждают улучшение обстановки. По данным ведомства, в субботу, 7 августа, метеоусловия в мегаполисе не будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосфере.

Ранее сообщалось о том, что Новосибирск не попал в федеральную программу по улучшению экологической обстановки в городах «Чистый воздух». Как объяснил мэр Анатолий Локоть, финансирование получили промышленные центры с моноэкономикой и интенсивной работой промышленных предприятий.