Минобр Новосибирской области назвал число школьников, удаленных с ЕГЭ за списывание

В министерстве образования Новосибирской области назвали количество школьников, нарушивших порядок проведения Государственной итоговой аттестации.

По словам министра образования региона Сергея Федорчука, с экзаменов в 2021 году удалили 19 школьников.

«Общее количество завершивших экзамен ЕГЭ и ГВЭ досрочно составило 73 человека. Удалено за нарушение порядка проведения ГИА 19 человек: 13 — за наличие телефона, 6 — за наличие шпаргалок», — отметил Сергей Федорчук в ходе оперативного совещания в правительстве региона 9 августа.

В Новосибирской области на 100 баллов экзамены написали 120 человек, в общей сложности они получили 127 баллов.

Напомним, в Новосибирской области 31 мая начались школьные экзамены. В основной период на участие в ГИА в одиннадцатых классах были зарегистрированы более 17, 5 тыс. человек, в девятых — свыше 29, 2 тыс. человек, отмечали в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Часть выпускников сдали экзамены в резервные дни из-за коронавирусной инфекции, в регионе закрыли почти два десятка групп в детских садах. Генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов высказался по поводу целесообразности массовых прививок от COVID-19 детей и отметил, что говорить об этом преждевременно.