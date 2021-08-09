Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов высказался по поводу целесообразности массовых прививок детей и подростков для борьбы с коронавирусом.

По его мнению, говорить об этом даже после сертификации соответствующей вакцины преждевременно. «Говорить о том, что даже после завершения клинических исследований необходимо переходить на массовую вакцинацию детей и подростков, я считаю, для этого нет никаких оснований — сообщил Ринат Максютов в эфире телеканала «Россия-1». Дети в целом болеют все равно принципиально легче».

В то же время он отметил, что штаммы третьей волны опаснее для детей, чем предыдущие: если год назад дети переносили инфекцию чаще всего бессимптомно, то сейчас болеющих детей стало больше. За последнюю неделю девять детсадовских групп уже отправились на карантин: для этого достаточно одного подтвержденного случая заболевания.